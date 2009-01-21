Реклама алкоголя будет спасать телевидение от политиков?

Народный депутат Украины от Партии регионов, один из авторов законопроекта «О внесении изменений в Закон «О рекламе» (о предотвращении негативных последствий финансово-экономического кризиса в рекламной отрасли и электронных средствах массовой информации)" Эдуард ПРУТНИК считает, что предусмотренное этим проектом возобновление визуальной рекламы табачных и алкогольных изделий даст возможность выжить телевизионной индустрии.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Э.ПРУТНИКА.

Отвечая на критику этого законопроекта, депутат отмечает, что уже неоднократно руководители ведущих украинских телеканалов подчеркивали, что принятие предложенных изменений (об отсрочке ограничения рекламы алкогольных и табачных изделий) позволит отечественному телевидению в условиях кризиса, затронувшего и телепроизводство, получить определенную финансовую стабильность.

При этом Э.ПРУТНИК отмечает, что в большинстве западных стран такая специфическая реклама на телевидении запрещена вообще, и Украине к этому тоже нужно постепенно приближаться. "Но на сегодня специфика украинского рекламного рынка заключается в том, что процент такой телерекламы очень большой, поэтому резкие, необдуманные изменения в этой сфере могут поставить отечественное телевидение на грань катастрофы", - заявляет депутат.

Э.ПРУТНИК отмечает, что ограничения алкогольной и табачной рекламы предлагались в докризисный период, во времена бурного роста телевизионного рекламного рынка. И в условиях стабильного развития телеканалы приспособились бы к таким изменениям без особых потерь. "Потому телевизионщики уже откровенно заявляют, что те, кто сегодня выступает за ограничение рекламного рынка, разрушают национальное телепроизводство".

Э.ПРУТНИК отметил, что «предложенный группой народных депутатов законопроект имеет целью приостановить на текущий год некоторые ограничения относительно рекламы табачных и алкогольных изделий на телевидении, что даст возможность телеиндустрии получить средства, а следовательно – выжить».

Э.ПРУТНИК согласился, что запрещение рекламы табака и алкоголя на телевидении и визуальных носителях является воспитательным требованием, и в бескризисных условиях жизни такой шаг необходим: «Но сегодня реклама является одной из весомых составляющих противодействия экономическому кризису в медиа. Конечно, можно запретить все что угодно, ограничить доступ людей к определенной информации. Но в таком случае телевизионная сфера фактически будет обречена, поскольку реклама является не только ее кормилицей, но и гарантом независимости от политиков», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года народные депутаты Елена КОНДРАТЮК, Александр АБДУЛЛИН, Николай БАГРАЕВ, Елена БОНДАРЕНКО, Виктор ЛАНДЫК, Эдуард ПРУТНИК, Юрий СТЕЦЬ, Виктор УКОЛОВ, Андрей ШЕВЧЕНКО внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (о предотвращении негативных последствий финансово-экономического кризиса в рекламной отрасли и электронных средствах массовой информации)».

Законопроектом предлагается временно до 1 января 2010 года остановить действие абзаца второго части первой статьи 5 действующего Закона Украины «О рекламе», положениями которого запрещается в телепередачах приводить любую информацию рекламного характера, которая подается в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения, о спонсоре - производителе алкогольных напитков, его имени (наименовании) и/или знаке для товаров и услуг.

Также, в соответствии с положениями проекта, временно до 1 января 2010 года предлагается остановить действие абзаца восьмого части первой и абзаца восьмого части второй статьи 22 действующего Закона Украины «О рекламе», в соответствии с которыми запрещается реклама табачных и алкогольных изделий средствами внешней рекламы.

20 января народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый центр” Леся ОРОБЕЦ призвала парламентариев, которые лоббируют идею возобновления визуальной рекламы табачных и алкогольных изделий, поддерживать рекламную отрасль из собственного кармана.

По ее словам, авторы проекта откровенно защищают бизнес-интересы, между тем как «цена вопроса – возобновление в сфере рекламного бизнеса вакханалии по подсаживанию на табачную и алкогольную иглу украинских подростков еще и на протяжении 2009 года».

Особый цинизм авторов проекта Л.ОРОБЕЦ видит в попытке обосновать “тривиальный лоббизм беспокойством о защите украинских граждан от последствий экономического кризиса”.