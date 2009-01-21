Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня курс покупки-продажи доллара в коммерческих банках столицы составляет в среднем 7,90/8,36 грн., евро – 10,25/11,00 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,40 грн., евро – 10,10/10,90 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,90/8,20 грн., евро – 10,20/10,70 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 8,00/8,50 грн., евро – 10,33/11,13 грн.;

«Хрещатик» (главный офис): доллар США – 7,60/8,25 грн., евро – 10,00/10,90 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,00/8,45 грн., евро – 10,60/11,40 грн.;

Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США, относительно евро понизился до 9,9561 грн.