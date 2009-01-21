Все страны Евросоюза начали получать российский газ

Все страны ЕС, в которые российский газ поступает транзитом через Украину, начали снова получать его. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии.

Первой газ получила Словакия, второй - Венгрия, еще накануне в 15.00. А под вечер российский газ получили Болгария, Босния, Хорватия, Чехия, Австрия и Словения. После этого правительство Хорватии отменило чрезвычайное энергетическое положение.

А уже ночью газ пришел в Германию, Италию и Францию.

ICTV