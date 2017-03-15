В МИД рассказали подробности задержания в Италии экс-сотрудника генконсульства Украины

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о задержании в Италии бывшего сотрудника Генерального консульства Украины в Милане Максима Нелина по представлению украинского бюро Интерпола.

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В комментарии УНИАН начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал, что задержанный в Италии гражданин Украины не является работником дипломатической службы. "Он уволился из министерства в июле 2011 года", - сказал Кирилич.

По его данным, 3 февраля 2017 года этот человек был задержан компетентными органами города Алессандрия в Италии по поручению Национального бюро Интерпола по делу, которое рассматривается Печерским районным судом Киева. 5 февраля суд Алессандрии избрал в отношении этого гражданина меру пресечения в виде содержания под стражей, но 15 февраля апелляционный суд Турина изменил меру пресечения на домашний арест.

"По информации Генерального консульства Украины в Милане, указанный гражданин обеспечен адвокатом", - заявил Кирилич.

Он повторил, что этот гражданин не является работником дипломатической службы и не является работником Министерства иностранных дел Украины.

"Правоохранительные органы (Италии) не имеют претензий к гражданину Украины. Они его задержали по представлению Национального бюро Интерпола по делу, которое рассматривается Печерским районным судом", - сказал Кирилич.

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По сообщениям СМИ, правоохранительные органы Италии задержали Нелина по подозрению в мошенническом завладении 233 тыс. евро, которые предусматривались на его лечение по государственной программе лечения граждан Украины за рубежом.

1 сентября 2016 года Национальная полиция Украины объявила экс-сотрудника Генконсульства в розыск как подозреваемого по ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем мошенничества) Уголовного кодекса.