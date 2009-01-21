Ющенко примет участие в торжествах к Дню Соборности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в четверг, 22 января, примет участие в мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 9.00 Президент Украины возложит цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

В 9.30 в Киевском Доме учителя начнется торжественное собрание по случаю 90-й годовщины провозглашения Акта соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

После завершения торжеств глава государства осуществит рабочую поездку в Черниговскую область.

Планируется, что в Батурине В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях на территории Национального историко-культурного заповедника «Гетманская столица».