Украина подсчитала новую ставку транзита для России

Глава министерства топлива и энергетики Юрий Продан заявил, что цена на транзит российского газа через территорию Украины составит около 3 долларов за 1000 куб. м на 100 км.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Около 3 (долларов) будет ставка на транзит в 2010 году. После проведения всех расчетов, это возможно 2,7-3,2", - цитирует его Украинская правда.

Отвечая на вопрос, какая средняя ставка на транзит в Европе, министр сказал: "Я бы не считал среднюю ставку на транзит".

"Каждая страна и каждый субъект, который имеет соответствующее соглашение с Газпромом, имеет свою формулу и свою определенную цену. У Украины есть, по договоренности, соответствующая формула, по которой будет рассчитываться ставка на транзит", - подчеркнул министр.

Кроме того, министр отметил, что среднегодовая цена на газ 228,8 долларов за тыс. кубометров, будет использоваться при "расчетах цен для потребителей".

"При расчетах цены для потребителей будет использоваться эта цена. Наши потребители будут платить весь год среднегодовую цену", - подчеркнул Продан.