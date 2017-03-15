Из Чехии депортируют большую группу нелегальных работников-украинцев

В Чехии собираются депортировать украинцев, которые нелегально работали в интернет-магазине, пишет «Радио Свобода».

Полицейские задержали во время облавы 85 нелегальных работников склада продуктового интернет-магазина Rohlik.cz, почти все они являются украинцами. 74 человек пражское управление полиции по делам иностранцев решило депортировать, еще над 11 лицами ведутся административные процедуры.

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По словам представителя пражской полиции Томаш Гулан, сейчас это самое массовое задержание нелегальных работников в одной фирме.

Компания Rohlik.cz заявляет, что не нарушала закон, ведь законодательство страны позволяет иностранцам не из стран ЕС с правом на работу в других странах-членах ЕС короткое время работать и в Чехии. Однако это требует четкого выполнения условия - иностранный работодатель должен направить такого работника в командировку в другую страну.