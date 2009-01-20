БЮТ: именно "РосУкрЭнерго" виновен в срыве газовых соглашений в декабре

Блок Юлии Тимошенко возлагает вину за срыв газовых переговоров с Россией в конце прошлого года на «РосУкрЭнерго» и «сторонников” этой структуры в Секретариате Президента и Партии регионов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службе БЮТ, текст которого передан УНИАН.

“В результате газовых договоренностей премьер-министров Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА фиаско потерпела так называемая группа БОЙКО-ЛЁВОЧКИНА, которая внутри Партии регионов откровенно лоббирует интересы владельца теневой структуры «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША, и которая, по показаниям народного депутата от ПР Тараса ЧОРНОВИЛА, имеет решающее влияние на лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА”, - подчеркивается в заявлении.

По мнению членов БЮТ, все обвинения в провале в адрес правительства со стороны Партии регионов вызваны именно “провалом персонально ЯНУКОВИЧА и группы лиц, ради которых они готовы жертвовать и собственной партией, и Украиной”.

В БЮТ утверждают, что “группа ФИРТАША-БОЙКО ради сохранения своего присутствия на газовом рынке в конце 2008 года без конца телеграфировала в „Газпром” о своей готовности покупать газ для Украины дороже, чем договорились «Нафтогаз» и «Газпром». Именно этим, считают в блоке, и было сорвано подписание газовых соглашений в декабре 2008 года.

“Однако достичь конечной цели «РосУкрЭнерго» так и не удалось: любые посредники из схемы торговли газом между двумя странами устранены. Именно этим вызваны и негативные оценки газовых соглашений со стороны Секретариата Президента”, - говорится в заявлении.