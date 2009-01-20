Автоматы в киевском метро будут принимать только две купюры

После снижения тарифа на проезд с 2 грн. до 1,7 грн. в автоматах метро Киева можно будет купить 1 либо 5 жетонов, используя соответсвенно купюру в 2 грн. или 10 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник КП “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ.

Так, на вопрос, решена ли уже проблема с расчетом пасажиров за приобретенные жетоны в связи со снижением тарифа на 30 копеек, начальник столичного метрополитена сказал: “Будем переоборудовать автоматы. Есть техническое решение, но понадобится время. Я думаю, что в течение двух недель мы переоборудуем все автоматы, но кассы будут торговать... Могут возникнуть неудобства”.

По словам П.МИРОШНИКОВА, будут автоматы двух типов: по продаже одного или пяти жетонов, т.е. на 2 грн. и на 10 грн., при этом будет выдаваться сдача в 30 копеек – 3 монеты по 10 копеек и 3 монеты по 50 копеек.

Как сообщал УНИАН, 12 января в ходе расширенного заседания Антимонопольного комитета Украины при участии мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО было принято решение о снижении тарифа на проезд в столичном метро на 30 коп., в наземном транспорте – на 50 коп.

Как отмечалось на заседании, новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева должны вступить в силу 23 января.

До этого КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза, однако 11 декабря Антимонопольный комитет Украины принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на проезд в киевском электротранспорте относительно Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и "Киевпасстранса".