Точную цену на газ для Украины Газпром назовет 1 апреля

Среднегодовая цена газа для Украины будет ниже 250 долларов за тысячу кубометров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Исходя из тех прогнозов, которые есть сегодня, которые могут еще измениться - потому, что окончательная цена будет известна, когда закончится первый квартал 2009 года, - но исходя из тех прогнозов на нефтепродукты, которые есть у нас, можно с высокой степенью уверенности сказать, что среднегодовая цена для Украины с учетом 20% скидки будет ниже 250 долларов», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

При этом он отметил, что точную цену можно будет назвать 1 апреля.