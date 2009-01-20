Через последнюю ГКС в Украине газ пошел в Европу
12:41, 20 января 2009Общество
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Проводят контрольные измерения давления
Несколько минут назад через последнюю газокомпрессорную станцию в Украине пустили газ в Европу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении информации и связи с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.
Газокомпрессорная станция, через которую пустили газ, расположена в с. Часловцы Ужгородского района. Эта станция за 17 лет независимости Украины транспортировала через территорию Закарпатской области ежегодно в среднем 127 млрд. кубометров природного газа.
Газокомпрессорная станция в Часловцах крупнейшая в Европе.
По информации управления, на данный момент проводятся контрольные измерения давления.
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