Газпром и Нафтогаз "изучают юридические последствия"

ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" изучают юридические последствия остановки транзита российского газа европейским потребителям через украинскую территорию.

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

"Газпром" и "Нафтогаз" продолжают совместную работу по изучению юридических последствий ситуации с неосуществлением транзита российского газа европейским потребителям через территорию Украины в январе 2009 года", - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщалось, Россия и Украина с конца декабря 2008 года не могли договориться об условиях поставок газа на Украину и его транзита в страны Европы.

Россия 7 января полностью прекратила поставки газа через Украину. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены были отключать дома от отопления и останавливать производства.

Документы о поставках газа в Украину и его транзите через территорию Украины были подписаны сегодня, 19 января, в Москве.

На пресс-конференции после подписания газовых соглашений премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина и Россия отказываются от взаимных претензий, выдвинутых в ходе газового кризиса.