Депутат-миллиардер Ахметов зарегистрировал свой первый законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины (о регуляции деятельности банков)” (№2248), одним из авторов которого значится народный депутат Ринат Ахметов. Нужно сказать, что это – первый законопроект, инициированный народным депутатом-миллиардером вместе с коллегами по Партии Регионов.

По мнению авторов законопроекта, его принятия “обеспечит создание надлежащих условий для выполнения Национальным банком Украины одной из основных функций - обеспечение безопасности и финансовой стабильности банковской системы, защиту интересов вкладчиков и кредиторов, а также увеличит доверие к банковской системе и будет способствовать ускорению входа Украины в европейское экономическое и правовое пространство”.

Среди многих новаций, в частности, предложение передать функцию регистрации уставов банков от Национального банка местным органам власти, сохранив при этом согласование уставов из НБУ (на сегодня государственная регистрация банков проводится Нацбанком). Законопроектом также предусмотрено отменить норму, позволяющую банкам заключать договоры со связанными лицами о проведении банковских операций на более благоприятных условиях, чем для других клиентов банка. Кроме того, в проект включены нормы, совершенствующие механизм внутреннего аудита в структурных подразделениях Национального банка Украины. Также, ради “разблокирования такого направления кредитования как ипотечное, а также ввиду того, что банки в первую очередь заинтересованы в выдаче ипотечных кредитов надежным заемщикам”, предлагается дополнить Законы Украины „Об охране детства” и „Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей” нормами, позволяющими заключать ипотечные договоры, предметом обеспечения которых будет выступать жилье, без предварительного согласия на это органов опеки.

Законопроект содержит еще очень много предложений, которые наверное, станут предметом широкого обсуждения в банковских и экспертных кругах.

Стоит также напомнить, что Ахметову, лично или через компанию СКМ, принадлежат такие банки как “Донгорбанк” (владеет лично) и “Первый украинский международный банк” (акционер – “СКМ-финанс”).

Отметим, что субъектами законодательной инициативы этого законопроекта, кроме Ахметова, выступают народные депутаты от Партии Регионов Юрий Воропаев и Александр Вилкул. Ю.Воропаев до избрания народным депутатом работал директором ООО "Юридическая фирма "Воропаев и партнеры" (эта юрфирма представляет интересы Ахметова и его семьи). А А.Вилкул – до ВР работал директором горнорудного дивизиона ОАО "Метинвест Холдинг", основным акционером которого является компания СКМ.

Также напомним, что в первые дни своего депутатства Ахметов обещал инициировать законопроекты “направленные на развитие экономики”.