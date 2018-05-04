Чему научит украинцев шоковая газотерапия

После газового саммита в Москве российский президент Дмитрий Медведев сформулировал условия, которые должны были бы обеспечить доверие и мир в газовых вопросах между Украиной и Россией. Также на итоговой пресс-конференции глава РФ сказал, что следует создать международный консорциум при участии шести европейский компаний. Eni, Wingas, Gas de France, E.On Ruhrgas, OMV и Gasterra готовы принять участие в таком консорциуме. Вопрос технологического газа, по утверждению российского президента, решается с помощью аккредитива. Аккредитив - счет, с которого будут списываться деньги в случае, если Газпром обнаружит кражи газа и это подтвердят международные наблюдатели.

Мы попросили отечественных экспертов прокомментировать эти предложения российского президента.

Александр Тодийчук, президент Международного киевского энергетического клуба: Шоковая терапия привьет культуру использования энергоресурсов

Я считаю, что такая шоковая терапия, через которую прошла Украина в результате газового противостояния, и переход на рыночные цены помогут ей сползти с газовой иглы и привить культуру использования энергетических ресурсов. Уже известно, что средней европейской цены на газ нет, есть рыночная цена, которая также становится предметом договоренностей компаний. Если говорить о цене для Украины, даже если она будет в первом квартале 360 долларов, а дальше будет снижаться в соответствии с падениями на цены на нефть (это в случае, если не будет резкого прыжка цен на нефть), то тогда средняя цена для Украины по итогам года будет составлять 250 долларов. Цена на транзит остается той же, это вряд ли можно считать плюсом для Украины, но вместо этого обещаны скидки. Украина кое-чему научилась в этой войне, в частности, не верить в меморандумы, которыми вдруг могут пренебречь.

Украине необходимо искать средства ради того, чтобы закупить технологический газ и уравнять финансовую ситуацию, связанную с резким изменением цены. Но поиск средств не должен создавать условий, при которых Украина юридически признавала бы, что нехватка у нее средств повлекла кризис. Потому что это был спровоцированный Россией кризис. Привлечение ЕС к сотрудничеству должно быть общей работой на будущее. Россия будет пытаться все инициативы обставить так, что Украина не имела средств, была не в состоянии, и это большая опасность. Я не против консорциума, но должно быть сотрудничество. Но пока еще я не вижу оснований передавать в консорциум украинскую ГТС, условия для нас пока еще – невыгодные, мы не имеем ни стратегии, ни тактики. Совсем не ко времени сейчас говорить о консорциуме.

Александр Гудыма, народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам топлива и энергетики: Последний саммит - психологическая акция Газпрома Давайте делить то, что говорят президенты. Потому что если мы будем анализировать то, что говорит наш Президент и представители его Секретариата, или что говорит российский президент и его службы, то будет хаос. Саммит, который прошел в Москве, не принял никаких документов, и не мог принять, потому что представители Евросоюза в ранге министров не имели на это никаких полномочий. Это была психологическая акция Газпрома. И все заявления были лишь заявлениями, в том числе и по консорциуму. Никакого консорциума не было и не предусматривается в двусторонних украинско-российских отношениях. Были и предложения Украины: покупайте газ на границе России и Украины и тогда платите нам за транзит европейскую ставку и совместно транспортируйте его в Европу. Но все закончилось тем, что Путин и Тимошенко заявили: нет необходимости пускать в двусторонние контакты никого, в том числе и международных наблюдателей. Никакого аккредитива не будет, потому что аккредитив это не больше, чем предложение российского президента как оградиться от краж. Краж не будет, когда будут двусторонние контракты. Что касается цены... Мы уже поняли, что каждое государство заключает с Газпромом свои контракты. Скидки в связи с падением цен на нефть для каждого государства наступают в другой период времени. Это были использовано, как попытка давления. Мы также избегаем понятия о среднеевропейской цене. Определяем, что такое рыночная цена в первом квартале для Украины, исходя из географического положения, из скидок, и из того, что Украина на год замораживает ставку транзита. Никто не заберет права у господ Миллера и Дубины принять решение, которое будет удовлетворять Россию и Украину в первом квартале, в процессе года. В конечном итоге, они подтвердили меморандум, что не за три, а за год Украина перейдет на рыночные цены. И тогда России придется определиться в декабре этого года, что такое рыночная цена на транзит российского газа. Все идет нормально, и давайте не будем анализировать слова господина Юрия Бойко и господина Богдана Соколовского, которые говорили, что цена на газ может быть 100 долларов и тем самым не очень способствовали переговорам.

Иван Дияк, советник главы Нафтогаза Украины: Комментировать все, что наговорила Россия, - это самих себя позорить

Консорциум - это давняя мечта российского руководства. ГТС не подлежит приватизации, и пусть тех желающих европейских кампаний будет не шесть, а двадцать, депутаты не изменят закон. Российская политика зашла в тупик, во время кризиса наши области отапливались, ГТС выдержала изменение на реверс (одна нитка газопровода, прокачивая газ из хранилищ, работала в реверсивном режиме). Конечно, Россия хочет ускорить строительство обходных газопроводов. Но теперь после кризиса острее стоит вопрос их целесообразности. Потому что если Северный поток еще имеет обоснование, то Южный - никакого. Кризис показал - у России нет лишнего газа. Она добывает 560 миллиардов в год, и еще прикупает туркменский газ. Сейчас в России два месторождения, одно - на Ямале и Штокмановское - 13-14 триллионов кубов. А под боком - Иран и Катар с 28 триллионами и 26 триллионами, еще и Ближний Восток и Средняя Азия, в целом - 79 триллионов. Если иранский газ прорвется в Европу, Газпром теряет монопольное положение. В конце концов, есть такой газопровод Голубой поток, который идет в Турцию. "Голубой поток" - энциклопедический пример неэффективного использования средств.

Относительно аккредитива для технологического газа. Он не нужен, потому что мы не крадем. Но Россия ищет повода обвинить. Сейчас комментировать все, что наговорила Россия, - это распространять словоблудие и самих себя позорить.

Опрашивала Маша Мищенко