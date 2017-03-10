Опубликована третья часть реконструкции расстрела Майдана 20 февраля 2014 года (видео)

Она охватывает время от 10:58 до 17:31, с таймлапсом 4:1 для промежутков 12:33 - 15:03, 15:05-16:23, 16:27- 16:45, 17:00 -17:31, передает Цензор.НЕТ.

Погибшие и пострадавшие за это время:

11:28 - Александр Храпаченко - убит;

11:42 - Олеся Жуковская - ранена;

11:43 - Виталий Смоленский - убит;

16:50 - Владимир Мельничук - убит.

В промежутке 16:51- 17:00 один из операторов осуществляет съемку в актовом зале здания Федерации профсоюзов Украины, где лежит сгоревшее тело Владимира Топия, которое пролежало на тот момент в этом месте 1,5 суток. Этот фрагмент не рекомендуется для просмотра людям со слабыми нервами.

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В течение около часа (от 11:24 до 12:18) у здания НБУ собрались 8-9 карет скорой помощи. Их проезд к раненым был заблокирован правоохранителями, которые располагались на уровне баррикады из бетонных блоков. Любая помощь, например, Александру Храпаченко, который в это время был смертельно ранен на расстоянии 250 м, от этих скорых, была исключена. Умышленно препятствование оказанию неотложной медицинской помощи, что привело к смерти, приравнивается к убийству.

Напомним, ранее был создан фильм-реконструкция "Висота "Жовтневий"" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года.