Янукович называет приемлемую для Украины цену на газ

Максимальная цена на газ, которую может выдержать украинская экономика, – 230-250 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение высказал лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам.

Он отметил, что сегодня тяжело комментировать результаты переговоров относительно поставок газа в Украину, которые состоялись вчера в Москве, поскольку «информация закрыта, ее нет». «Это конфиденциальные переговоры», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, негативным является то, что газовые переговоры начались «с таким опозданием» и в условиях, при которых граждане Украины остались без отопления, а предприятия из-за отсутствия газа начали останавливаться.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что позитивом является уже сам факт переговоров, но «относительно результата, то его достичь в этой сложной ситуации практически невозможно». «Поэтому необходимо рассчитывать на промежуточный результат», - считает он.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «любой результат лучше неопределенности». По его словам, учитывая, что Украина в нынешнем году «получила такой подарок» от России, свидетельствует о том, что позиция правительства «не была правильной, она не была взвешенной и была безответственной».

Как сообщал УНИАН, договоренность о цене на газ для Украины и транзитный тариф была достигнута на переговорах премьеров Украины и РФ, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и глава правительства РФ Владимир ПУТИН дали поручение руководителям НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" к понедельнику, 19 декабря, подготовить документы, чтобы оформить достигнутые договоренности. Сразу после подписания настоящих документов будет возобновлено полное снабжение природного газа.

В соответствии с договоренностями Украина может закупить газ в России в 2009 году по европейской цене минус 20%, при этом у РФ будет льготный тариф по транзиту газа по ставке 2008 года. Цена на газ в первом квартале 2009 года для стран-соседей Украины составляет 470 долларов за одну тысячу кубометров. В 2008 году Украина покупала газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров.