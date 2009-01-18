На шахте «Суходольская-Восточная» - эвакуация из-за пожара

В Луганской области на шахте «Суходольская-Восточная» (г. Суходольск, ОАО «Краснодонуголь») из-за пожара на копре воздухоподающего ствола проходит эвакуация 335 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, по неустановленным пока причинам в 10.32 на копре вспомогательного воздухопадающего ствола на отметке 21 м загорелся электрический кабель компрессорной установки. В шахте на момент аварии находилось 335 горняков, все они получили команду подниматься на поверхность. К месту аварии оперативно выехали 3 отделения горноспасателей.

В штабе отметили, что «там пожар почти потушен, люди их шахты выводятся».