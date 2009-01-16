В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщает Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

«С 16 по 17 января на территории Автономной Республики Крым ожидается значительное ухудшение погодных условий», - говорится в сообщении МЧС Крыма.

Так, возможны сильные дожди с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица и усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.