Нафтогаз ответил Газпрому: транзит по-прежнему невозможен

ОАО "Газпром" снова подало заявку в адрес НАК "Нафтогаз Украины" на осуществление транзита природного газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в направлении ГИС "Орловка" и ГИС "Ужгород" в тех же объемах, что и 15 января.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Ситуация не изменилась. «Газпром» подал такую же заявку, как вчера, – на 99,2 миллиона кубометров», – сказал он. Из этого объема 13,9 млн. куб. м предназначены потребителям Молдовы, 63,1 млн. куб. м через ГИС "Орловка" – потребителям балканских стран и 22,2 млн. куб. м через ГИС "Ужгород" – потребителям Словакии.

Также, В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что транзит по-прежнему невозможен, так как нет технического соглашения.

Напомним, 13, 14 и 15 января "Газпром" также подавал заявки на возобновление транзита через ГИС "Суджа" на ГИС "Орловка". "Нафтогаз" попросил "Газпром" начать поставки газа не через ГИС "Суджа", а через ГИС "Валуйки" и "Писаревка", но "Газпром" отказал в этой просьбе.