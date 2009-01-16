У Болгарии кончился газ

Болгария попросила у своих соседей - Греции и Турции - помощи в связи с прекращением поставок в страну российского газа, сообщил министр экономики Болгарии Петер Димитров, передает РБК со ссылкой на АР.

По словам министра, Афины уже готовы предоставить Болгарии помощь, так как располагают запасами сжиженного газа. При этом П.Димитров отметил, что в случае необходимости балканская газотранспортная система может обеспечить поставку в Болгарию 2 млн куб. м газа в сутки.

Напомним, Болгария, не имевшая на начало газового кризиса собственных запасов голубого топлива, находится в числе стран, наиболее пострадавших от прекращения транзита российского газа стран Евросоюза.