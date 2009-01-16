Беларусь строит АЭС без нарушений

Беларусь реализует проект по строительству атомной электростанции в полном соответствии с международными обязательствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей ПОПОВ на брифинге в Минске.

«Мы уже неоднократно на самых разных уровнях отмечали, что эту работу мы проводим в соответствии с нашими международными обязательствами», - сказал А.ПОПОВ.

Пресс-секретарь МИД уточнил, что речь, прежде всего, идет о выполнении Орхусской конвенции ООН. «В рамках этого документа мы уже установили рабочие контакты с нашими литовскими коллегами. И совместная работа уже ведется. Возможно, она осуществляется не так быстро, как хотелось бы обеим сторонам. Но тут нет никаких принципиальных препятствий, а возможные нюансы носят исключительно технический характер», - отметил он.

А.ПОПОВ также подчеркнул, что белорусская сторона четко придерживается юридических документов, принятых в рамках МАГАТЭ. «Вся работа в практическом оформлении плана строительства АЭС в Беларуси осуществлялась в плотном сотрудничестве с МАГАТЭ. В этом ключе мы будем продолжать работу и дальше», - заявил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных Литвы Вигаудас УШАЦКАС во время своего визита в Беларусь 30 декабря 2008 года заявил, что официальный Вильнюс обеспокоен намерением Минска построить атомную электростанцию в 14 км от территории Литвы.

«Конечно, литовская общественность обеспокоена, не имея полной информации. Но мне сегодня сказали, что белорусская сторона проинформирует литовское правительство и литовскую общественность о планах размещения АЭС», - сказал В.УШАЦКАС, отметив, что решение о строительстве АЭС является суверенным правом Беларуси.

В январе 2009 года министр иностранных Литвы Вигаудас УШАЦКАС и комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС в ходе телефонного разговора обсуждали возможность строительства АЭС в Литве, которая позволит решить и энергетические проблемы Беларуси.

По мнению А.ПИБАЛГСА, нет никаких сомнений в том, что Беларусь для развития отношений с ЕС должна будет обратить внимание на позицию Евросоюза при принятии решения о строительстве АЭС вблизи границы ЕС. Еврокомиссар предложил литовской стороне сконцентрировать внимание на строительстве собственной АЭС, которая могла бы также способствовать решению энергетических проблем Беларуси.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 12 ноября 2007 года подписал указ «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции» (№ 565 от 12 ноября 2007 года), который предполагает создание организационных структур для сопровождения проекта по строительству атомной электростанции на территории Беларуси.

Предполагалось, что строительство АЭС в Беларуси начнется в 2008 году и завершится к 2018 году.

Ранее Президент Беларуси заявлял о намерении построить первую атомную электростанцию на белорусской территории уже к 2015 году.