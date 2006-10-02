Переговоры пилотов Ту-154, разбившегося под Донецком (полная расшифровка)

Экипаж потерпевшего катастрофу самолета Ту-154 в первые минуты даже не понял, что самолет падает, а не снижается. Об этом говорит расшифровка переговоров экипажа с бортового регистратора самолета RA-85185, опубликованная в понедельник. По мнению экспертов, если бы экипаж смог правильно оценить ситуацию, а тем более знал, как из нее выйти, то самолет, возможно, удалось бы спасти.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 авиакомпании "Пулково", выполнявшего рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, произошла 22 августа в 45 км севернее Донецка. На борту самолета находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Все они погибли. Среди версий причин катастрофы основной называются сложные погодные условия. Обнародованная запись переговоров проливает свет на произошедшую трагедию.

В переговорах очень много мата, который бывший заместитель начальника ГосНИИ гражданской авиации, летчик-испытатель и один из ведущих специалистов в области авиационных расследований Владимир Герасимов объяснил нервозностью экипажа. "В наше время мат - чуть ли не обязательный атрибут общения в узком мужском коллективе, - пояснил Герасимов. - Летчики - не исключение. Но обратите внимание: в записи, которую вы мне показали, нецензурно выражается только командир. И я бы сказал, его мат не тот, что обычно бывает в анекдоте, - смачный и к месту. Здесь он звучит грубо, жестко, необоснованно. Думаю, это от неуверенности и волнения".

А причин для волнения было предостаточно: метеообстановка осложнилась. "Не от хорошей жизни они запросили 400-й эшелон - 12 тысяч метров, - отмечает Герасимов. - Для их полетного веса это очень большая высота. Командир на 33-й секунде даже сомневается: еще вряд ли ее наберем".

Состав погибшего экипажа:

Иван Корогодин - командир корабля, инженер-пилот 1-го класса, инструктор, имел налет более 12 тысяч часов.

Владимир Онищенко - 2-й пилот.

Андрей Ходневич - второй пилот-стажер.

Игорь Левченко - штурман.

Виктор Макаров - бортмеханик.

Стюардессы: Татьяна Багрецова, Лилия Мармышева, Светлана Семичихина, Юлия Кирченкова, стюард - Алексей Шапошников.

Запись переговоров

11:33:04 КВС: Да-да-да.

11:33:06 КВС: Давай временно 400 или какой, твою мать, а это х…ня полная. Да проси 390, а то нам не обойти, ёбт… (Эшелон "400" - это 12 000 метров. - Авт.)

11:33:12,5 Сигнал АУСП. (Сигнализатор запредельного угла атаки. Срабатывает, когда самолет слишком сильно задирает нос. - Авт.)

11:33:17 ШТ: Переключил.

11:33:20 ШТ: "Контроль", Пулково 612.

11:33:21 Д: Пулково 612-й, на приеме.

11:33:22 КВС: Добавляй. Да?

11:33:24 ШТ: Пулково 612, разрешите набор временно эшелон 390.

11:33:28 КВС: Сильная болтанка и т.д., скажи.

11:33:34 Д: Пулково 612, набирайте 3-9-0.

11:33:34 ШТ: Набираем эшелон 3-9-0. Спасибо большое, Пулково 6-12. 11:33:37 КВС: Еще х…й наберем его (неразборчиво)…

11:33:39 Э: (неразборчиво).

11:33:45 КВС: Куда те (неразборчиво), е… твою мать?!

11:33:48 КВС: Еб…шит здесь (неразборчиво).

11:33:50 Э: (неразборчиво).

11:33:51 КВС: (неразборчиво)

прошло (неразборчиво), поехали в (неразборчиво).

11:33:55 Сигнал АУАСП.

11:34:23 Сигнал (ВБЭ). (Подход к высоте 12 000 м - Авт.)

11:34:24 КВС: Ни х…я еб…шит, б…дь! (Это о грозе. - Авт.)

11:34:27 КВС: Мама не горюй, б…дь.

11:34:32 КВС: Она, б…дь, еще и град, е… твою мать, б…дь!

11:34:40 КВС: Дай мне (неразборчиво).

11:34:43 КВС: А куда их можно в сторонку, Игорек, отойди еще.

11:34:43 КВС: Игореш.

11:34:48 КВС: Игорь.

11:34:49 ШТ: Что?

11:34:49,5 КВС: В сторону можно, куда еще от нее отойти, б…дь. (Имеется в виду грозовая туча. - Авт.)

11:34:52 Э: (неразборчиво). Нет.

11:34:54 КВС: Скажи, заняли 390, Андрюха, е… твою мать.

11:34:56 2П-ст: Пулково 612, заняли эшелон 390.

11:34:58,5 …

11:35:00,3 КВС: Говорите что-нибудь, да ёбт! (Это - критическая точка, после которой началось "сваливание" самолета и экипаж потерял управление. - Авт.)

11:35:00,2 …

11:35:01 Э: (неразборчиво).

11:35:01 Д: … (неразборчиво) 3-9-0.

11:35:05 Э: Снижаемся … (неразборчиво).

11:35:06 КВС: (Куда) снижаемся, ё…ные дураки, б…дь!

11:35:09 КВС: Ставь номинал, на х…й! (Режим двигателей, близкий к взлетному. - Авт.)

11:35:10 БИ: Номинал.

11:35:12 КВС: Скажи им, снижаемся, ёбт.

11:35:13 2П-ст: Снижаемся, Пулково 612.

11:35:15,9 Сигнал АУАСП.

11:35:17 КВС: Спокойно.

11:35:20,9 Сигнал АУАСП.

11:35:22 КВС: За кренами смотрите.

11:35:23 Э: Номинал.

11:35:24 Звуковой сигнал.

11:35:28 ШТ: Пулково 612, снижаемся эшелон 3-6-0.

11:35:30,8 Сигнал АУАСП.

11:35:31 КВС: Сильная болтанка, скажи, ёбт.

11:35:33 ШТ: Сильная болтанка.

11:35:34 Д: Пулковский (неразборчиво), снижайтесь 3-6-0.

11:35:36 КВС: Снижаемся, ёбт.

11:35:38,9 Звуковой сигнал.

11:35,37 Э: (неразборчиво).

11:35:41 КВС: Спокойно все держим.

11:35:44 КВС: Держим, б…дь.

11:35:45 БИ: Генераторы (вы летают).

11:35:48 БИ: Помпаж. Снижаемся. Ваня, помпаж. (Помпаж двигателя развивается, когда в него попадает недостаточно воздуха, из-за чего нарушается процесс горения топлива. При этом слышатся хлопки, двигатель дрожит, из него выстреливает пламя и в конце концов он может отключиться. - Авт.)

11:35:55 КВС: (неразборчиво).

11:35:58 Э: (неразборчиво).

11:36:02 КВС: Скорости смотрите, скорости.

11:36:04 Э: Ну, упала чуток.

11:36:07 Э: Нет, нормально.

11:36:07,02 Сигнал АУАСП.

11:36:08 Э: (неразборчиво).

11:36:11 КВС: На себя.

11:36:14 КВС: На себя.

11:36:15 ШТ: (неразборчиво) Вань.

11:36:16 КВС: (неразборчиво) смотрите.

11:36:19 ШТ: (неразборчиво) 5-5, Вань, 5-5.

11:36:22 КВС: Сколько, говоришь? (Речь о перегрузке. - Авт.)

11:36:23 ШТ: (неразборчиво) 245. (Скорее всего это - курс. - Авт.)

11:36:24 КВС: Какой курс, ё…твою?!

11:36:25 ШТ: (неразборчиво).

11:36:28 КВС: (неразборчиво).

11:36:28 Э: Я понимаю.

11:36:29 Э: Только куражимся.

11:36:31 Э: Правильно.

11:36:32 КВС: Вова, давай командуй. (Вова - 2-йпилот. Как говорят летчики, он был чемпионом России по пилотажу. В тот момент стоял за спиной пилота-стажера. - Авт.)

11:36:34 Э: (неразборчиво).

11:36:35 2П: По-моему, влево надо.

11:36:36 ШТ: Влево, Ваня.

11:36:37 КВС: Все, б…дь.

11:36:40 Э: Снижаемся. Снижаемся.

11:36:40,5 ШТ: (неразборчиво).

11:36:46 Э: (Пойдемте вверх.)

11:36:48 КВС: (Где источник.)

11:36:49 Э: Что? (неразборчиво)

11:36:50 КВС: Набор.

11:36:51 Э: (неразборчиво).

11:36:55 Э: Доложите, что у нас SOS.

11:36:57-11:36:59,6 2П-ст: SOS, 612-й, SOS…

11:37:01 Д: Пулковский 612, я вас не понял.

11:37:02 КВС: Б…дь, скорость какая?

11:37:03-11:37:05,2 ШТ: SOS, SOS, Пулк…12, SOS, SOS, SOS, Пулк…

11:37:06 КВС: Скорость какая? Скорость какая?

11:37:41,9 Э: (неразборчиво).

11:37:45 КВС: Левой давай!

11:37:49,1 Э: (неразборчиво).

11:37:50,5 КВС: Вова, давай там помогай Андрюхе.

11:37:53 Э: (неразборчиво).

11:37:55 ШТ: Высота 2000, Вань, 2000!

11:37:58 ШТ: (неразборчиво) 2000, Вань, 2000…

11:38:01 КВС: Ё-моё!

11:38:03 Э: Брось…(неразборчиво).

11:38:04,1 КВС: (неразборчиво) вправо.

11:38:05,6 БИ: (неразборчиво) падаем.

11:38:06,9 ШТ: Сейчас влево, влево (неразборчиво).

11:38:07,9 Э: (неразборчиво).

11:38:09 Э: Я не видел.

11:38:09,9 2П: Боже мой…

11:38: 10,5 ШТ: (2000) Вань…

11:38:10,5 Э: Без крена.

11:38:11,6 КВС: На себя, на себя, на себя, на себя! Андрюха, тяни на себя! На себя, Андрюха… (неразборчиво).

11:38:18,6 Э: (неразборчиво).

11:38:20,3 КВС: Теперь взлетный. (Режим двигателей. - Авт.)

11:38:21,1 Э: Левая нога, крен убери.

11:38:23,1 2П: (неразборчиво)… (Не убивайте.)

11:38:23,7 КВС: Андрюха, не паникуй!

11:38:26,5 Э: Не убивайте! Не убивайте! (По данным "МК", это воскликнул 2-й пилот-стажер Андрей Ходневич. - Авт.)

11:38:27,5 КВС: (Земля)…

11:38:28,3 Э: (неразборчиво).

11:38:30 КРИК. Конец записи…

"Забираясь вверх, самолет вынужден был резко увеличивать угол атаки (задирать нос). В таком положении машина делается неустойчивой, и достаточно небольшого вертикального порыва - а в грозовом облаке их сколько хочешь, - чтобы самолет попал в режим сваливания и стал неуправляемым. Это и произошло на 35-й секунде. Но экипаж не сумел правильно оценить ситуацию. Летчики поначалу даже не поняли, что не снижаются, а уже падают", - пояснил Владимир Герасимов.

По мнению специалиста, если бы экипаж смог правильно оценить ситуацию, а тем более знал, как из нее выйти, то самолет, возможно, удалось бы спасти.

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