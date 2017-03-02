В мире средняя разница между зарплатами мужчин и женщин составляет 23% - исследование

Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, передает Deutsche Welle.

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Отмечается, что средний разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 23 процента. Учитывая нынешнюю ситуацию, для достижения равенства в работе, зарплате и уровне должностей необходимо 170 лет, считают эксперты.

Исследование, проведенное в 67-ми странах, которые развиваются, показало, что каждый пятый мужчина выступает против того, чтобы женщина ходила на работу, даже если у нее есть требуемая квалификация. В 155-ти странах есть как минимум один закон, который предоставляет мужчинам больше экономических прав, чем женщинам.

Во всем мире женщины от двух до десяти раз чаще выполняют неоплачиваемую работу по уходу за другими, чем мужчины. Потому у женщин часто не остается времени на то, чтобы учиться или зарабатывать деньги, говорится в докладе.

«Хотя гендерное равенство способствует экономическому росту, не любой рост экономики помогает достичь равенства полов», - отмечают эксперты.

Для улучшения ситуации они призывают обеспечивать достойные условия труда и зарплату, уменьшать долю неоплачиваемой работы и поддерживать женщин в их движении за равные права.