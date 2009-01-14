Ющенко и Качиньский позвонили в Чехию

В польском городе Висла Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Польши Лех КАЧИНСЬКИЙ провели телефонный разговор с Миреком ТОПОЛАНЕКОМ - премьер-министром Чехии, которая в настоящее время председательствует в Европейском Союзе.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, стороны обсудили ситуацию с транзитом российского газа в Европу и предложение Украины относительно безотлагательного подписания технического соглашения по транзиту российского газа в страны ЕС.