Ющенко и Качиньский позвонили в Чехию

21:16, 14 января 2009
Общество
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Ключевое слово "техническое соглашение"

В польском городе Висла Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Польши Лех КАЧИНСЬКИЙ провели телефонный разговор с Миреком ТОПОЛАНЕКОМ - премьер-министром Чехии, которая в настоящее время председательствует в Европейском Союзе.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, стороны обсудили ситуацию с транзитом российского газа в Европу и предложение Украины относительно безотлагательного подписания технического соглашения по транзиту российского газа в страны ЕС.

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