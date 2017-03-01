Читатели УНИАН кардинально разделились в отношении к персоне Савченко - опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 34% читателей считают Савченко агентом Кремля, которую, очевидно, завербовали в российской тюрьме.

В то же время 31% считают ее лишь "козлом отпущения" с нехваткой ума, которую все кому не лень используют в собственной игре.

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При этом 20% опрошенных убеждены, что Савченко является патриотом Украины, которая единственная делает что-то для освобождения украинских военных из плена.

Еще 15% читателей не смогли определиться со своим отношением к Савченко, ведь она является "слишком противоречивой персоной".

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели народный депутат Надежда Савченко попала в очередной скандал – сначала ее обвинили в подстрекательстве бойцов АТО покинуть свои позиции на Донбассе и ехать "свергать преступную власть".

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В этот же день стало известно, что Савченко вместе с руководителем украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном поехала в так называемую "ДНР".

Напомним, 25 мая 2016 года украинская летчица, народный депутат Украины Надежда Савченко в статусе настоящей героини вернулась в Украину почти после 2 лет плена сначала у пророссийских боевиков на Донбассе, а затем в российском СИЗО.

Однако достаточно быстро отношение в украинском обществе к Савченко начало становиться не таким однозначным. Этому способствовали ее поездка в Москву, переговоры с боевиками "ДНР" и ряд неоднозначных заявлений.

Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет о подготовке диверсии против нее.