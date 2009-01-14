Бойко обвиняет Тимошенко в лоббировании интересов Медведчука и Бакая

Экс-министр топлива и энергетики, народный депутат Украины Юрий БОЙКО считает, что настоящей причиной срыва украино-российских газовых переговоров стало лоббировние премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются Виктор МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ.

Об этом Ю.БОЙКО сказал в беседе с журналистами сегодня в Киеве.

«Компания FKRtt Universal Swissland принадлежит Виктору Медведчуку и Игорю Бакаю. Премьер-министр лоббировала подписание контракта между российской стороной и этой компанией на экспорт с территории РФ 4,5 млрд. куб. м газа в первом квартале. Именно поэтому выплата газовых долгов так долго затягивалась правительством Украины, как и переговорный процесс в целом», – сказал Ю.БОЙКО.

По словам народного депутата, отказ российской стороны от подписания контракта с FKRtt Universal Swissland и привел к эскалации газового конфликта между Россией и Украиной.

Вместе с тем, Ю.БОЙКО назвал «абсурдными» обвинения Ю.ТИМОШЕНКО в причастности к срыву переговоров по поставкам российского газа в Украину.

«Если переговоры идут устойчиво, их невозможно сорвать. Что это за премьер-министр, договоренности которого, по ее словам, могут сорвать два оппозиционных депутата и один бизнесмен?» - сказал он.

При этом он добавил, что «я считаю, что премьер-министр, который придумывает абсурдные оправдания собственной беспомощности и некомпетентности, не нужен Украине. Это позиция нашей фракции и партии», - сказал Ю.БОЙКО, являющийся заместителем главы Партии Регионов.

«В стране из-за нехватки газа остановились 23 крупнейших промышленных предприятия, в сумме производящих 50% ВВП. Почти 2 миллиона их сотрудников фактически потеряли работу. Остановлено теплоснабжения ряда городов и целых регионов. Правительство, допустившее это, не имеет права оставаться у власти», - заявил Ю.БОЙКО.

Как отметил Ю.БОЙКО, за 14 дней газового конфликта, Украину в глазах европейцев «превратили в Сомали с газовыми пиратами, где царит хаос, беззаконие и безвластии». Это нанесло колоссальный вред репутации страны, считает Бойко.

Также Ю.БОЙКО отверг обвинения Ю.ТИМОШЕНКО в причастности к компании RosUkrEnergo. «Я не имею отношения к RosUkrEnergo», - сказал он.