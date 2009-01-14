Президент ветировал закон об улучшении платежного баланса Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», принятый парламентом 23 декабря 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции, Президент вернул этот закон в Верховную Раду со своими предложениями.

По данным пресс-службы, с инициативой о нецелесообразности подписания этого закона к главе государства обращался Кабинет Министров Украины, а также многочисленные промышленные предприятия и их объединения, профсоюзные организации, представители местных органов исполнительной власти.

Указанным законом предлагалось ввести, изменить и отменить временную надбавку к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары (временная процедура). При этом определялось, что временная процедура опирается на соответствующие нормы Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, в частности статьи XII. Кроме этого, законом предоставлялось Кабинету Министров Украины право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины и продолжать применение временной процедуры путем принятия правительством Украины соответствующего решения.

Такие положения не отвечают требованиям части второй статьи 92 Конституции Украины, по которым налоги и сборы устанавливаются исключительно законами Украины (пункт 1 части второй Конституции Украины).

Закон приравнивал временную надбавку к импортной пошлине, что могло привести к нарушению международных обязательств перед ВТО. Такие действия по сути в одностороннем порядке изменяли ставки ввозной пошлины, чем нарушали договоренности, установленные дополнением І к Протоколу о вступлении Украины в ВТО, что не согласовывается со статьей XXVIII ГАТТ 1994. Кроме того, введение 13% временной надбавки не отвечало положениям Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом о запрещении применения или усиления ограничений импорта для целей платежного баланса.

При этом в правительстве отмечали, что временная целевая надбавка не распространялась на страны СНГ и Македонию (на 1 ноября 2008 г. обеспечивали 39,8% импорта). В то же время к товарам из других государств - членов ВТО такая 13% надбавка применялась бы. Это вряд ли способствовало улучшению платежного баланса Украины, однако могло создать проблемы в отношениях Украины с другими государствами, в том числе государствами - членами ВТО.

В то же время Президент Украины разделяет важность законодательного определения механизма поддержки платежного баланса в соответствии с нормами и правилами ВТО.

Представлять предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании парламента будет министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.