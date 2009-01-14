Дубина готов лететь в Москву и в час, и в два ночи
16:08, 14 января 2009Общество
4412
Нафтогаз сидит на телефонах
Представители "Нафтогаза Украины" готовы в любое время вылететь на переговоры с "Газпромом".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Мы всегда находимся на телефоне, если есть какое-то понимание, что мы можем что-то подписать, я готов вылететь и в час, и в два ночи», - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter