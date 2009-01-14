Газовая корпорация Греции намерена подать в суд на Газпром

Греческая национальная газовая корпорация (DEPA) планирует подать в суд на “Газпром” для возмещения своих потерь из-за прекращения поставок российского газа в Грецию.

Как сообщил греческому Интернет-изданию Kathimerimi исполнительный директор греческой национальной газовой корпорации Макис ПАПАГЕОРГИУ, в контракте между DEPA и “Газпромом” прописано, что российская фирма выплатит компенсацию, если она не сможет поставить объемы газа, указанные в договоре.

М.ПАПАГЕОРГИУ также отметил, что его компания получила письма от “Газпрома”, в котором последний охарактеризовал ситуацию с поставками газа в Грецию как форс-мажорные обстоятельства. По словам исполнительного директора DEPA, из этого можно сделать вывод, что россияне не собираются выплачивать какую-либо компенсацию DEPA или любой другой европейской фирме, пострадавшей из-за прекращения газоснабжения с прошлой недели.

По оценке М.ПАПАГЕОРГИУ, на сегодняшний день компенсация, которую должна была бы получить Греция, достигла 1 млрд. евро. Он также отметил, что DEPA подаст в суд, как только возобновится газоснабжение.