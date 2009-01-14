Европа предупреждает: если не будет газа - она пойдет в суд
12:13, 14 января 2009Общество
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Баррозу выступил перед Европарламентом
Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявляет, что в случае, если поставки российского газа в Европу не будут возобновлены в ближайшее время, Еврокомиссия посоветует европейским фирмам обратиться в суд с исками против газовых компаний России и Украины.
Об этом передает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
«Если соглашение, спонсируемое ЕС, не будет соблюдаться, комиссия будет рекомендовать компаниям ЕС передать эти дела в судебные инстанции», - заявил Ж.БАРРОЗУ, выступая перед Европейским парламентом.
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