Украина не поделится со Словакией газом

Украина не сможет помочь Словакии газом из своих подземных хранилищ, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом ФИЦО в ответ на его просьбу помочь с поставками газа объемом 20 млн. кубометров ежедневно до тех пор, пока не возобновятся поставки российского газа в Словакию.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Украина так же, как и европейские страны, не получает газ и испытывает сложности в этом вопросе.

Она отметила, что Россия на сегодняшний день до сих пор не открыла направление, по которому газ может поступать в Словакию и, в случае начала поставок газа РФ в направлении Словакии, Украина гарантирует его бесперебойный транзит.

В свою очередь Р.ФИЦО отметил, что запасов газа у Словакии хватит лишь на 12 дней, после чего в стране может возникнуть очень сложная ситуация. Он также заявил, что Словакию не интересуют проблемы в отношениях Украины и России, а интересуют поставки газа.

При этом Р.ФИЦО подчеркнул, что и Россия, и Украина обещают, что транзит будет возобновлен, однако газа до сих пор нет.

После встречи с украинским премьером Р.ФИЦО отправился в Москву.

Справка УНИАН. 13 января "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину через газораспределительную станцию "Суджа" в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей Балкан, Турции и Молдавии. За час должно было проходить 3 млн. 126 тыс. кубометров газа.

Позже источник, близкий к «Нафтогазу», сообщил, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». По его словам, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины. До сих пор транзит газа не возобновлен.