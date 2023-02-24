Парень видел гибель мамы от российского снаряда. Он стал опекуном для четырех братьев и сестер. Дети успели сбежать из родного Верхнеторецкого Донецкой области до оккупации поселка.

Вячеслав Ялов из Донецкой области в свои 18 лет взял на себя огромную ответственность и стал отцом для четырех младших братиков и сестричек после гибели мамы в результате полномасштабного вторжения РФ.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", после трагедии он с братьями и сестрами переехал сначала в Дрогобыч, а полгода назад - в Киев. Дети учатся в школе, ходят на кружки.

Парень рассказывает, что на себя времени не хватает, ведь он в семье и за отца, и за маму. У него учеба, также он пытается немного подрабатывать. Ялов учится на реабилитолога, он мечтает помогать восстанавливаться нашим военным.

Вячеслав ранее рассказывал, что мечтает основать свой фонд и кофейню, сейчас первую идею он отверг, а вот кофейня, говорит он, будет в будущем.

Как боец "Азова" стал опекуном для 8 детей

24-летний боец "Азова" Владимир стал опекуном сразу для восьмерых своих племянников из Житомирской области. Машина их родителей подорвалась в декабре на заминированном обочине недалеко от белорусской границы. 8 детей, самой маленькой из которых всего 2 месяца, моментально осиротели.

Мужчина признается, что все дети послушные, но их восемь, поэтому учит самостоятельности. Самый старший - 13-летний парень Юра, самая младшая - 2-месячная девочка.

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