Ющенко: надежность украинской ГТС в два раза выше российской
19:14, 13 января 2009Общество
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Ключевая цифра "1,8"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что надежность украинской газотранспортной системы в два раза выше надежности ГТС России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Он сообщил, что коэффициент надежности украинской ГТС по оценке экспертов составляет 1,8. «Это в два раза выше, чем российской системы, и приблизительно на уровне коэффициента надежности транзитных сетей в Европе. У нас уникальная, надежная и развитая система транзита», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
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