Ющенко: надежность украинской ГТС в два раза выше российской

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что надежность украинской газотранспортной системы в два раза выше надежности ГТС России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что коэффициент надежности украинской ГТС по оценке экспертов составляет 1,8. «Это в два раза выше, чем российской системы, и приблизительно на уровне коэффициента надежности транзитных сетей в Европе. У нас уникальная, надежная и развитая система транзита», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.