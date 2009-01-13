На пенсии в январе уже не хватает 5,5 миллиардов

Для обеспечения пенсионных выплат в январе Пенсионному фонду из госбюджета необходимо будет предоставить 5,5 млрд. грн. займа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК на совместном совещании у Президента с участием председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, для обеспечения пенсионных выплат в январе необходимо около 8 млрд. грн., из которых большую часть должен составить заем из бюджета.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 января, Пенсионный фонд Украины профинансировал выплаты пенсий и денежной помощи в сумме 4 640,9 млн. грн., что составляет 35% месячной потребности.

Банковским учреждениям, которые уполномочены проводить выплату пенсий, перечислено 1 321,3 млн. грн., что обеспечит выплаты средств 1 476,3 тыс. пенсионеров, которые получают пенсии в банках с 4 по 8 января.