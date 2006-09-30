Под Донецком найдена еще одна погибшая в катастрофе Ту-154

В субботу возле поселка Сухая Балка под Донецком найдено тело еще одной жертвы крушения пассажирского самолета Ту-154 "Пулковских авиалиний", сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Тело женщины обнаружил житель Санкт-Петербурга Руслан Ефименко, прибывший с семьей на место авиакатастрофы. По его словам, на вид женщине 30-35 лет, ее тело вполне опознаваемое. В настоящее время на месте работают следователи прокуратуры.

Напомним, что катастрофа пассажирского самолета Ту-154 компании "Пулковские авиалинии", следовавшего маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, произошла 22 августа 2006 года. Попав в грозовой фронт, самолет сорвался в штопор и разбился неподалеку от селения Сухая Балка под Донецком. Все находившиеся на борту 160 пассажиров и 10 членов экипажа погибли.

Результаты расследования причин авиакатастрофы будут обнародованы в октябре.

Лента.ру