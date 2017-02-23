Была третья сила: СМИ рассказали новые подробности трагической перестрелки в Княжичах (видео)

17:56, 23 февраля 2017
Общество
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Во время следственного эксперимента прокуроры выяснили, что было четко видно маркированные машины полиции охраны во время ночной стрельбы силовиков в Княжичах.

Трагические события в Княжичах воссоздали в ходе следственного эксперимента / Фото УНИАН

Ранее также не уточняли, что была и третья сила - группа быстрого реагирования, сформированная из бывших беркутовцев. Это выяснили в ходе следственного эксперимента в Княжичах.

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Следователи пытались максимально воссоздать обстоятельства трагедии до мелочей, даже снегом посыпали дорогу. В тот день она была заснеженной, следовательно, когда светили фары, снег мог отсвечивать, а, следовательно, машины было хорошо видно.

До сих пор не сообщали и о том, что КОРД не только заезжал на микроавтобусе в поселок, а еще и заходила группа из леса. Во время эксперимента это воссоздали участники событий.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

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Теги: #Княжичи#перестрелка