Из-за перестрелки в Княжичах о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции Киева

Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в интервью журналистам по завершению презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД.

По его словам, результаты служебного расследования инцидента в объеме более 40 страниц находятся в Генеральной прокуратуре Украины.

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«По результатам служебного расследования уволены 8 человек, 12 получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции г. Киева Андрею Крищенко и начальнику Шевченковского райуправления полиции Герману Приступе», – сказал Аваков.

Он в очередной раз подчеркнул, что инцидент с перестрелкой между правоохранителями в Книжячах произошел из-за серьезных недоработках в планировании спецоперации руководителями, которые ее проводили.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

По результатам служебной проверки, из рядов Национальной полиции уволено 7 офицеров, занимавших руководящие и оперативные должности. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

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В частности, снят с должности руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного главка полиции, которые не обеспечили надлежащей коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия. Кроме того, не оценив обстановку, которая сложилась на месте происшествия, указанные должностные лица доложили руководству недостоверную информацию.

Также лишились должностей ряд руководителей Шевченковского управления полиции.