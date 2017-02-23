В Киеве представили самый длинный в Украине макет железной дороги (фоторепортаж)

В Киеве представили самый длинный в Украине действующий макет железной дороги. Его длина составляет более 50 метров, передает корреспондент УНИАН.

Мастера из "Украинского клуба железнодорожного моделирования" построили этот макет железной дороги на выставке "Train Hobby Days" в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года в Киеве проходила выставка миниатюрных моделей железных дорог "Train hobby days 2016", на которой экспонировались макеты железных дорог в масштабе 1:87.