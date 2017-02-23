В Киеве представили самый длинный в Украине макет железной дороги (фоторепортаж)
15:51, 23 февраля 2017Общество
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Длина творения мастеров из "Украинского клуба железнодорожного моделирования" составляет более 50 метров.
В Киеве представили самый длинный в Украине действующий макет железной дороги. Его длина составляет более 50 метров, передает корреспондент УНИАН.
Мастера из "Украинского клуба железнодорожного моделирования" построили этот макет железной дороги на выставке "Train Hobby Days" в Киеве.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года в Киеве проходила выставка миниатюрных моделей железных дорог "Train hobby days 2016", на которой экспонировались макеты железных дорог в масштабе 1:87.
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