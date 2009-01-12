Эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы украинских ГИС

Сегодня эксперты и представители Еврокомисии приступили к мониторингу работы газоизмерительных станций (ГИС), расположенных в западном и южном регионах Украины (ГИС Дроздовичи, Ужгород, Берегово, Теково, Орловка).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в составе группы - Андреа ЧИРЛИЧЕВА (Чехия), Герберт БЛОЙБЛ (Австрия), Иржи МИЗЕРА (Чехия), Йозеф БАЛЛА (Венгрия), Винченцо КАНИЦЦО (Италия), Танге МАНШЕК (Франция).

Эксперты ознакомятся с работой станций, технологией и методикой учета и измерения газа. Украинские специалисты передадут им полный перечень данных о поступлении газа с территории РФ и транзите его в западном направлении. Передача данных состоится в присутствии аккредитованных украинских и российских специалистов.

11 января поздно ночью еще одна группа представителей ЕК и аккредитованных украинских и российских специалистов посетила ГИС Писаревка (Воронежская обл., РФ). Работа этой группы осложняется тем, что начальник ГИС сообщил, что ни одного официального подтверждения и разрешения для их работы на станции от ОАО «Газпром» он не получал. Вместе с тем, наблюдателям и экспертам показали узел измерения газа, а руководитель группы Геральд ЛИНКЕ (ФРГ) подтвердил журналистам факт отсутствия подачи газа с территории РФ в Украину. В настоящее время группа находится в Украине, ожидает получения виз в Россию и официального разрешения «Газпрома» для работы на ГИС Писаревка, Сохрановка, Валуйки (все РФ).

Напомним, 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.