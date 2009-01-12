Запорожье получит на строительство мостов в 10 раз меньше обещаного

Запорожье в 2009 г. на строительство новых мостов через Днепр получит из Госбюджета в 10 раз меньше обещанного.

Согласно официальному сообщению Запорожской мэрии, "в 2009 году в общей смете предусмотрено всего 100 миллионов гривен на продолжение строительства стратегической для страны автомагистрали. И это, несмотря на обещания Президента, премьера, экс-спикера и народных депутатов выделить запорожцам, минимум, 1 миллиард гривен".

По данным пресс-службы Запорожского горисполкома, "в госбюджете не предусмотрено также ни одной копейки на капитальные ремонты больниц, школ, детских садов и других важных объектов Запорожья".

Единственной сферой, где капитальные ремонты в 2009 г. не остановятся, останется жилищно-коммунальное хозяйство, на которое средства заложены, но в объеме, который позволит "по сравнению с прошлым годом, подъездов и домов отремонтировать на треть меньше".