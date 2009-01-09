ЕС хочет видеть состояние транзита в режиме реального времени

Украина готова установить оборудование, которое бы в режиме реального времени передавало Европейскому Союзу данные о транзите газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина готова сделать все, чтобы транзит газа был прозрачным механизмом. В частности, Украина готова установить на всех шести своих пропускных пунктах специальное оборудование, которое в режиме реального времени будет передавать европейским специалистам информацию об объемах газа, который поступает от РФ и транспортируется по территории Украины.