Украина никогда не была против участия россиян в мониторинге

Украина никогда не выступала против участия представителей российского "Газпрома" в составе экспертной группы Европейского Союза по мониторингу транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Украины Фэнт ДИ.

По его словам, наблюдатели из ЕС уже работают в Украине, и состав экспертной группы формируется Европейской комиссией.

Ф.ДИ подчеркнул, что Украина "примет экспертную группу в любом составе, который сформирует Еврокомиссия, и если туда будет включен представитель России, со стороны Украины никаких возражений не будет".

Представитель Минтопэнерго назвал заявления российской стороны о том, что Украина отказалась принять российских специалистов, "ложными и не соответствующими действительности".

Он опроверг заявления "Газпрома" о срыве Украиной подписания протокола о создании мониторинговой группы, и напомнил, что 8 января представители Украины и Еврокомиссии подписали двусторонний протокол.

Ф.ДИ также добавил, что украинская сторона, в отличие от "Газпрома", не выдвигала никаких дополнительных требований по возобновлению транзита газа в Европу.

Как сообщал УНИАН, группа европейских экспертов по мониторингу транзита российского газа начала свою работу в Украине.

По информации Представительства Европейской комиссии в Украине, в частности, группа уже работает на центральном диспетчерском управлении “Укртрансгаза” в Киеве.

Как отметили в Представительстве Еврокомиссии, “это означает, что все условия, согласованные лидерами ЕС, России и Украины для немедленного возобновления поставок газа из России европейским потребителями, соблюдены”.

Миссия европейских экспертов сможет в независимом режиме выявить и сравнить данные газовых поступлений в Украину с данными объемов газа, который поступит европейским потребителям, добавили в Представительстве.

В состав группы входят 20 экспертов основных газовых компаний и высокопоставленные лица Европейского Союза. Возглавляет группу помощник генерального директора Директората Европейской комиссии по вопросам транспорта и энергетики Филипп КОРНЕЛИС, отметили в Представительстве ЕК.

Напомним, 8 января Европейский Союз принял предложение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о направлении в Украину экспертов, которые должны изучить причины срыва поставок российского природного газа в страны ЕС, и установят, кто несет за это ответственность.