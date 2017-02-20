"Силовики блокировали со всех сторон": Соболев рассказал подробности столкновений в центре Киева (фото)

Подробности митинга и дальнейших стычек с правоохранителями рассказал непосредственный участник событий народный депутат Егор Соболев, передает ІnfoResist.

"Мы собрались возле Администрации президента на углу Банковой и Институтской, это был митинг людей, которые поддерживают блокаду торговли с оккупированными территориями. Координатор штаба блокады торговли с оккупантами, ветеран АТО, полковник в отставке Анатолий Виногродский с позывным "Гал" предложил установить там редут, чтобы президент не покрывал эту торговлю, поддерживал блокаду и призвал депутатов своей фракции проголосовать закон, запрещающий торговлю", — рассказал Соболев.

По словам парламентария, митингующие не стремились установить лагерь возле АП, а палатка была необходима для обустройства самого редута на Банковой.

"Несколько часов собрание проходило абсолютно мирно. Но около шести вечера нас со всех сторон начали окружать огромные шеренги нацгвардейцев. Мы объясняли силовикам, что у нас мирное собрание, абсолютно ясные цивилизованные требования, что не собираемся нарушать общественный порядок. Потом они перестали пропускать к нам людей, которые пришли поддержать митинг и посмотреть, что происходит", — отметил Соболев.

Парламентарию вместе с коллегами пришлось вмешаться и объяснить полицейским, что их обязанность – проверять безопасность, а не запрет перемещения людей по улицам – Грушевского, Институтской или какой-либо другой.

"Силовики блокировали со всех сторон. Столько людей в форме я не видел со времен противостояний на Майдане. Начались скандалы в частности, полицейские не дали пронести стулья и остановили людей с флагами Украины для проверки. Это нас возмутило", — подчеркнул нардеп, отметив, что "полицейские оттеснили нас от людей, выстраивая все новые шеренги".

Правоохранители видели, что это народные депутаты (Егор Соболев, Семен Семенченко и Павел Костенко — Ред.), однако заблокировали их передвижение.

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"Полицейские говорили, чтобы мы обращались к Крищенко (начальник киевской полиции – Ред.), я пытался к нему дозвониться, но он не взял трубку. Я написал ему, что народные депутаты заблокированы на Институтской. Ничего не изменилось", — сообщил парламентарий.

"Понимая, что дальнейшее стояние произведет просто к противостояния, мы приняли решение идти на Майдан через Грушевского, чтобы понять, что дальше делать, и дать людям успокоиться. По пути нас догнала группа силовиков в черном, такие космонавты, которых возглавил Юрий Зозуля, начальник новой патрульной полиции Киева. На Крещатике они начали преграждать нам дорогу и блокировать и людей, и депутатов", — рассказал Соболев.

"Я просил людей отойти, чтобы никто не боялся, что мы будем идти на штурм. Это не помогло. Начались стычки, уже серьезные, потому что люди были возмущены этим бесконечным блокированием. Мы стали разнимать людей с полицией, большинство удалось вырвать из рук силовиков, но пятеро было задержано и еще как минимум двое попали в скорую. У одного была разбита голова у другого повреждена нога. В этот момент я сам получил", — сообщил Соболев.

По словам нардепа, на Майдане митингующие говорили о том, что вместе делать дальше, как бороться за проведение закона, который остановит торговлю на крови, торговлю с оккупированными территориями, а потом поехали в Деснянское отделение полиции, куда повезли задержанных и дождались, когда их отпустят.

"Задержанным составили протоколы про административные правонарушения, их обвинили в хулиганстве. И после этого ночью, убедившись, что ребята на воле, мы поехали домой думать, что это происходит с нами в нашей стране в нашей столице", — отметил Соболев.

"Сегодня мы хотим призвать людей, чтобы большими силами убедить парламент и президента принять закон про временно оккупированные территории. Это легитимное решение, которое возлагает на Россию ответственность за то, что происходит на оккупированных территория и запрещает торговлю с ними. Разрешается только перевозить гуманитарную помощь под контролем международных организаций. Мы считаем, что этот закон поможет решит ту проблему, которая сейчас волнует всех граждан", — заключил парламентарий.

В свою очередь, в главке столичной полиции заявили, что на ул. Институтской между участниками "блокадной акции" и правоохранителями произошла словесная перепалка и потасовка, а на Майдане митингующие провоцировали правоохранителей и сломали металлическую рамку.

"Во время стычки полицейские задержали нескольких активных участников, их доставили в управление полиции для дачи объяснений", — заявили в полиции.