Под АП возникли стычки между силовиками и сторонниками блокады, часть митингующих выдвинулась к Майдану (прямая трансляция)

Об этом сообщает "Украинская правда".

На месте происшествия находится руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, который на вопрос журналистов о сути столкновений заявил, что "никаких столкновений нет", а наличие такого количества правоохранителей обусловлено "охраной общественного порядка".

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Как сообщил нардеп Семен Семенченко на месте события, столкновения возникли из-за того, что кордон правоохранителей не давал возможности нардепам пройти по улице Институтской к АП.

"Нарушают закон - препятствуют работе народных депутатов Украины, не показывают своих удостоверений, не показывают номеров на шлемах", - заявил Семенченко.

Также на месте акции "движения ОУН" на ул. Институтской полиция установила заградительную сетку - элементы забора для ограничения движения по улице. На месте происшествия раздавались взрывы, похожие на петарды или взрывпакеты.

С места события журналисты сообщили, что за кордоном патрульной полиции присутствуют представители Национальной гвардии.

Как отмечает "Громадське", участники акции бросали петарды в полицию и пытались сломать забор, установленный правоохранителями, чтобы пройти к зданию АП, правоохранители им препятствовали.

Перед этим к участникам акции пришел нардеп Андрей Тетерук, с которым у присутствующих возникла словесная перепалка, после которой он ушел через кордон полиции. Участники акции скандировали "Позор!", называли его "Иудой" и кричали "Банду геть".

Как пояснил Тетерук в комментарии СМИ, "блокада должна происходить законно, а не путем "махновщины", которую организует Семен (Семенченко, нардеп от "Самопомочи")".

Часть участников протестов под Администрацией президента двинулись вниз по улице Грушевского в сторону Майдана Независимости.

Протестующие достигли Европейской площади, прорвали ограждения правоохранителей на пути к Майдану Независимости.

Полицейские пытаются сдержать протестующих возле отеля "Днепр" на Европейской площади.