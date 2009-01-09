О холодных батареях Нафтогаз советует спросить Киевэнерго
Газ поступает бесперебойно
НАК «Нафтогаз Украины» бесперебойно подает газ "Киевэнерго", несмотря на то, что долг Киева уже превысил 650 млн. грн. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ.
Как передает корреспондент УНИАН, говоря о ситуации с газом в Киеве, В.ТРИКОЛИЧ сказал: «в Киеве достаточно объемов газа для выработки тепла и горячей воды. Если что-то происходит, пожалуйста, обращайтесь к предприятиям, которые занимаются этим профессионально – значит, там срабатывает человеческий фактор. И у меня нет объяснений, почему в одной части Киева тепло и нужно форточки открывать, а в другой прохладно. Это не к нам, обращайтесь к тем службам, которые работают в Киеве, и не привязывайте это к режиму работы газотранспортной системы».
При этом он отметил, что долг Киева за газ растет каждый день на 15 млн. грн. И на сегодняшний день составляет более 650 млн. грн.
«Киевэнерго» не платит, однако мы бесперебойно подаем газ», - сказал В.ТРИКОЛИЧ.
Как сообщал УНИАН, 7 января АК «Киевэнерго» заявила, что вынуждена перейти на использование аварийного запаса мазута для работы станций из-за двукратного снижения давления газа на ТЭЦ.
По данным компании, такие меры позволят удержать минимальный уровень отопления для жителей столицы и сберечь от разрушения оборудование ТЭЦ.
В «Киевэнерго» отмечают, что при существующем низком уровне давления газа мазута хватит в ТЭЦ-5 на 4 суток, в ТЭЦ-6 - на 10 суток. При дальнейшем снижении давления газа эти сроки могут быть сокращены.