О холодных батареях Нафтогаз советует спросить Киевэнерго

НАК «Нафтогаз Украины» бесперебойно подает газ "Киевэнерго", несмотря на то, что долг Киева уже превысил 650 млн. грн. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, говоря о ситуации с газом в Киеве, В.ТРИКОЛИЧ сказал: «в Киеве достаточно объемов газа для выработки тепла и горячей воды. Если что-то происходит, пожалуйста, обращайтесь к предприятиям, которые занимаются этим профессионально – значит, там срабатывает человеческий фактор. И у меня нет объяснений, почему в одной части Киева тепло и нужно форточки открывать, а в другой прохладно. Это не к нам, обращайтесь к тем службам, которые работают в Киеве, и не привязывайте это к режиму работы газотранспортной системы».

При этом он отметил, что долг Киева за газ растет каждый день на 15 млн. грн. И на сегодняшний день составляет более 650 млн. грн.

«Киевэнерго» не платит, однако мы бесперебойно подаем газ», - сказал В.ТРИКОЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, 7 января АК «Киевэнерго» заявила, что вынуждена перейти на использование аварийного запаса мазута для работы станций из-за двукратного снижения давления газа на ТЭЦ.

По данным компании, такие меры позволят удержать минимальный уровень отопления для жителей столицы и сберечь от разрушения оборудование ТЭЦ.

В «Киевэнерго» отмечают, что при существующем низком уровне давления газа мазута хватит в ТЭЦ-5 на 4 суток, в ТЭЦ-6 - на 10 суток. При дальнейшем снижении давления газа эти сроки могут быть сокращены.