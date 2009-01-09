В обменниках доллар перевалил за 9

Курс продажи доллара в обменных пунктах в центре Киева колеблется от 8,90 до 9,30 грн./долл. США.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и к евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,70/8,71 грн., евро – 11,20/12,00 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,40/9,00 грн., евро – 11,40/12,40 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 8,50/9,00 грн., евро – 11,58/12,38 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,50/8,80 грн., евро – 11,40/12,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,50/8,85 грн., евро – 11,50/12,20 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США.