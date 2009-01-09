Израиль должен расследовать гибель в Секторе Газа гражданки Украины

Украина исходит из того, что власть Израиля проведет всестороннее расследование обстоятельств гибели в Секторе Газа гражданки Украины и ее 2-летнего ребенка, окажет необходимую помощь другим ее пострадавшим детям, а также выплатит компенсацию семье погибших.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно гибели украинских граждан в Секторе Газа.

“В Украине с болью узнали о гибели в Секторе Газа гражданки Украины и ее малолетнего ребенка. Кроме того, еще двое детей погибшей получили тяжелые ранения и находятся в больнице”, - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено тем, что, несмотря на многочисленные призывы со стороны международного сообщества, в том числе Украины, стороны конфликта продолжают эскалацию насилия, которое приводит к постоянному росту жертв среди мирного населения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, во время обстрела израильским танком района Туфе в восточной части Сектора Газа в результате взрыва снаряда в собственном доме погибла гражданка Украины, 1972 года рождения, и ее двухлетний ребенок.