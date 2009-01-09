Украина отказалась от создания комитета наблюдателей

Украинская сторона отказалась от создания многостороннего комитета наблюдателей с участием Газпрома, Министерства энергетики России, специализированных аудиторских компаний и компаний-покупателей российского газа, настаивая на участии в организации мониторинга только Украины и Европейской Комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома по итогам визита делегации газового концерна в Брюссель.

Как отмечает Газпром, Еврокомиссии был передан протокол, предполагающий создание такого комитета. Однако документ пока не подписан Европейской комиссией и "встретил возражения украинской стороны".

В то же время, как сообщает Газпром, в ходе встреч А.Миллера с представителями Еврокомиссии и Европарламента была достигнута принципиальная договоренность о создании многостороннего комитета независимых наблюдателей для работы на газоизмерительных узлах газотранспортной системы Украины.

А.Миллер подчеркнул, что привлечение независимых наблюдателей позволит в полном объеме обеспечить поставки газа в Европу. По его словам, "Украина должна незамедлительно возобновить транзит российского газа в Европу", как только международные наблюдатели появятся на объектах украинской газотранспортной системы.

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