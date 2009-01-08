В Секторе Газа погибла гражданка Украины и ее 2-летний ребенок

В Секторе Газа во время обстрела погибла 36-летняя гражданка Украины и ее двухлетний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Представительства Украины при Палестинской Национальной Автономии.

В частности, по данным Представительства, “8 января в 16.00 во время обстрела израильским танком района Туфе в восточной части Сектора Газа в результате взрыва снаряда в собственном доме погибла гражданка Украины Аль-жар Альбина Владимировна, 28.07.1972 г.р. и ее двухлетний ребенок”.

Кроме того, в реанимационное отделение местной больницы госпитализирована двенадцатилетняя дочь погибшей.

Представительство принимает меры с целью выяснения деталей трагедии и установления контактов с родными погибших граждан Украины.

Ситуация, связанная с эвакуацией граждан Украины из Сектора Газа, находится на постоянном контроле в Посольстве Украины в Государстве Израиль, Представительстве Украины при Палестинской Национальной Администрации, Посольствах в Хашимитском Королевстве Иордания, Арабской Республике Египет, Российской Федерации и в МИД Украины.