В Секторе Газа погибла гражданка Украины и ее 2-летний ребенок
Данные представительства в Палестине
В Секторе Газа во время обстрела погибла 36-летняя гражданка Украины и ее двухлетний ребенок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Представительства Украины при Палестинской Национальной Автономии.
В частности, по данным Представительства, “8 января в 16.00 во время обстрела израильским танком района Туфе в восточной части Сектора Газа в результате взрыва снаряда в собственном доме погибла гражданка Украины Аль-жар Альбина Владимировна, 28.07.1972 г.р. и ее двухлетний ребенок”.
Кроме того, в реанимационное отделение местной больницы госпитализирована двенадцатилетняя дочь погибшей.
Представительство принимает меры с целью выяснения деталей трагедии и установления контактов с родными погибших граждан Украины.
Ситуация, связанная с эвакуацией граждан Украины из Сектора Газа, находится на постоянном контроле в Посольстве Украины в Государстве Израиль, Представительстве Украины при Палестинской Национальной Администрации, Посольствах в Хашимитском Королевстве Иордания, Арабской Республике Египет, Российской Федерации и в МИД Украины.