Словакия может возобновить работу закрытой АЭС
01:00, 08 января 2009Общество
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Если и дальше не будет получать газ
Словакия заявляет о возможности возобновления работы АЭС, если и дальше не будет получать российского газа.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил премьер-министр страны Роберт ФИЦО.
По информации AFP, он отметил, что страна может возобновить работу только что закрытой в рамках обязательств страны перед Евросоюзом АЭС в Ясловске Бохунице, если поставки российского газа не возобновятся в ближайшие дни.
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