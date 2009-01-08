Словакия может возобновить работу закрытой АЭС

Словакия заявляет о возможности возобновления работы АЭС, если и дальше не будет получать российского газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил премьер-министр страны Роберт ФИЦО.

По информации AFP, он отметил, что страна может возобновить работу только что закрытой в рамках обязательств страны перед Евросоюзом АЭС в Ясловске Бохунице, если поставки российского газа не возобновятся в ближайшие дни.